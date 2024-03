Admar Lopes é diretor do Bordeaux desde 2021 - Q.Salinier / Girondins de Bordeaux

Publicado 28/03/2024 17:45 | Atualizado 28/03/2024 17:45

Rio - No mercado em busca de um novo diretor executivo de futebol, após a demissão de Alexandre Mattos , o Vasco analisa a contratação de Admar Lopes, dirigente do Bordeuax, da França, para ocupar o cargo. Segundo o portal 'Goal', representantes da 777 já iniciaram os contatos com o português.

Admar, no entanto, não é o único nome na lista do Cruz-Maltino para assumir o posto de diretor. Ainda de acordo com o portal, o clube possui outros dois dirigentes na mira, que não tiveram seus nomes revelados.

Admar Lopes trabalhou cerca de 10 anos no departamento de scouting antes de se tornar diretor esportivo. Começou sua trajetória em 2009, no Porto, e depois rumou ao Mônaco, da França, em 2014. Ambos os trabalhos como scout. Três anos depois, foi contratado pelo Lille, também da França, como Coordenador de Scouting. A partir de 2020, o dirigente se tornou um diretor esportivo e teve passagem pelo Boavista, de Portugal, antes de chegar ao atual emprego no Bordeaux.