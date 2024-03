Rossi disputou 20 partidas pelo Vasco desde que retornou no meio de 2023 - Leandro Amorim / Vasco

Rossi disputou 20 partidas pelo Vasco desde que retornou no meio de 2023Leandro Amorim / Vasco

Publicado 28/03/2024 15:13

A segunda passagem de Rossi pelo Vasco está perto do fim. O atacante, que não entrou nas duas partidas da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, deve rescindir contrato nos próximos dias para acertar com o Santos.



As conversas estão adiantas, conforme publicado pelo site 'Goal' e confirmado pela reportagem de O Dia. O técnico do Santos, Fábio Carille, inclusive já conversou com Rossi para mostrar que conta com ele para a disputa da Série B.



Apesar de a comissão técnica do Vasco contar com o atacante, não se opôs a liberá-lo. Ele tem contrato com a SAF vascaína até dezembro de 2024.

Além do Santos, o Goiás também demonstrou interesse em contratar Rossi, que se interessou mais pelo clube paulista.

Após atuar pelo Vasco em 2019, o atacante retornou no meio de 2023 e foi importante em alguns momentos da arrancada para fugir do rebaixamento do Brasileirão. Entretanto, sofreu com problemas físicos que o deixaram fora de muitas partidas.



Nesta segunda passagem, ele disputou 20 jogos, com um gol e cinco assistências.