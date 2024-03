Maicon em treinamento pelo Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Maicon em treinamento pelo VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 28/03/2024 09:31

Rio - O Vasco segue sua preparação para a temporada após a eliminação no Campeonato Carioca para o Nova Iguaçu. Sem mais compromissos pela frente, o Cruz-Maltino volta a entrar em campo no dia 13 de abril, contra o Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das lideranças do elenco, Maicon comentou sobre como está sendo o período de trabalho do grupo.

"Tem sido importante para nós, principalmente na preparação física. Acho que quanto mais a gente vier preparado fisicamente, melhor a gente vai poder combater nossos adversários. ", iniciou Maicon, em entrevista à "VascoTV".

"O compromisso que a gente tem é sempre o mais alto possível. Temos focado muito na parte física e eu tenho certeza de que vai nos ajudar bastante no decorrer das competições que vem pela frente", complementou.

Maicon também lamentou a eliminação do Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Entretanto, garantiu que, competindo a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino brigará e o resultado será diferente do que aconteceu em 2023.



"A temporada apenas iniciou, infelizmente não conseguimos chegar na final que a gente queria no Carioca, mas tem a Copa do Brasil e tem o Brasileiro. A equipe está focada e eu tenho certeza de que será um ano totalmente diferente", concluiu.