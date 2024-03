Rodrigo Pelaipe - Reprodução

Rodrigo PelaipeReprodução

Publicado 22/03/2024 14:15

A demissão de Alexandre Mattos, anunciada na última quinta-feira (21), segue reverberando nos bastidores do Vasco. Após a saída do diretor de futebol, o supervisor de futebol Rodrigo Pelaipe decidiu se desligar do clube nesta sexta (22). A informação foi dada inicialmente pelo "ge". Rio -, anunciada na última quinta-feira (21), segue reverberando nos bastidores do Vasco. Após a saída do diretor de futebol,A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

Pelaipe chegou ao Vasco no fim do ano passado, contratado por Mattos, e por isso entendeu que não poderia continuar no clube. A decisão foi tomada em comum acordo, apesar da SAF ter avaliado positivamente seu trabalho no curto período que esteve em São Januário.

Rodrigo é formado em administração e filho do dirigente Paulo Pelaipe, que trabalhou no Vasco durante a gestão de Alexandre Campello. Ele é um velho conhecido de Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Athletico-PR.

Antes de Mattos e Rodrigo, o Vasco também teve uma baixa no cargo de coordenador de performance. O clube optou por desligar Jomar Ottoni, contratado em janeiro deste ano. Ainda não há definição em relação aos substitutos.