Medel ao lado do filho em São Januário - Reprodução/Instagram

Publicado 22/03/2024 12:53 | Atualizado 22/03/2024 12:54

Chile - O filho do zagueiro Gary Medel, do Vasco, de apenas 18 anos, foi preso na última quinta-feira (22) por violência doméstica contra sua namorada. O caso aconteceu na comunidade de Las Condes, no Chile. As informações são do jornal chileno "La Tercera".

Segundo a polícia, Gary Medel, que tem o mesmo nome do pai, teria agredido sua companheira com socos e pontapés dentro de um apartamento. A confusão teria começado após eles voltarem de um restaurante onde jantaram.

De acordo com a imprensa chilena, a polícia foi acionada por funcionários da portaria do prédio, que escutaram a confusão. Quando as autoridades chegaram ao local, Medel foi detido e levado para a delegacia.

"Testemunhas, e parte do depoimento, afirmam que teriam tido uma discussão verbal em um restaurante e, mais tarde, esta discussão teria continuado na casa", disse José Vielma, comandante da polícia local.

"Segundo o relato da vítima, ele a teria agredido e, com isso, ela teria se defendido. O Ministério Público determinou que esta pessoa fosse para segundo controle de detenção por violência doméstica", completou.