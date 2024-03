David abriu o placar na goleada dos reservas do Vasco por 5 a 0 sobre o Olaria, em jogo-treino - Leandro Amorim / Vasco

David abriu o placar na goleada dos reservas do Vasco por 5 a 0 sobre o Olaria, em jogo-treinoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 22/03/2024 11:42

O Vasco aproveitou a data Fifa para disputar um jogo-treino contra o Olaria na manhã desta sexta-feira (22), no CT Moacyr Barbosa. O técnico Ramón Díaz mandou a campo os reservas, que venceram com facilidade por 5 a 0, com destaque para Clayton, autor de dois gols. David e JP também marcaram e o outro foi contra.

A comissão técnica vascaína dividiu o grupo em dois. Enquanto os reservas disputaram o jogo-treino, os titulares fizeram trabalhos físicos específicos na academia.



O primeiro tempo da atividade terminou 3 a 0 para o Vasco. David abriu o placar em chute forte e depois Clayton ampliou ao receber passe de Serginho. O terceiro foi contra, na tentativa de cortar um cruzamento. JP marcou o quarto na segunda etapa e Clayton completou a goleada após cruzamento de Puma Rodríguez.



A escalação do Vasco no jogo-treino contra o Olaria foi: Keiller, Puma Rodriguez (Lucas Eduardo), Maicon, Luiz Gustavo (Lyncon) e Victor Luís; De Lucca, Mateus Carvalho e JP; David (Rayan), Serginho e Clayton.

Fora da final do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino só volta a campo em uma partida oficial no dia 13 de abril, quando enfrenta o Grêmio, em São Januário, na estreia no Brasileirão de 2024. A SAF vascaína avalia a possibilidade de disputar um amistoso durante esse período de preparação.