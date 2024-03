Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Cade - Divulgação

Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do CadeDivulgação

Publicado 21/03/2024 21:43

Rio - Presidente do Vasco, Pedrinho terá de escolher outro nome para ocupar a cadeira do Conselho de Administração da SAF. Isso porque Alexandre Cordeiro Macedo, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que havia sido escolhido, teve o nome vetado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

De acordo com a Comissão de Ética, a ocupação do cargo iria configurar conflito de interesse. "Exercer, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas", diz trecho da nota do Cade.

Com o nome de Alexandre Cordeiro barrado para ficar com a segunda cadeira da SAF, Pedrinho estuda indicar Paulo Salomão, vice-presidente do Vasco. Ele é advogado e ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). As informações são do site "ge".

Após a escolha de Pedrinho, o nome será levado ao Conselho Deliberativo do Vasco para votação. O Conselho de Administração da SAF conta com cinco membros da 777 Partners e dois do associativo. Representam a empresa estadunidense Josh Wander (presidente do Conselho), Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya.