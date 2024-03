Jogadores estão no Cruz-Maltino desde o início do ano passado - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 20/03/2024 19:16

Rio - O Vasco deu o pontapé inicial para renovar os contratos do goleiro Léo Jardim e do zagueiro Léo. Ambos possuem vínculo com o Cruz-Maltino até 2025. A informação foi dada primeiramente pelo canal "Atenção Vascaínos".

No clube desde o início do ano passado, ambos estão no plano de manutenção da base formada em 2023, sendo Lucas Piton o primeiro a acertar a renovação . O goleiro, que estava no Lille, da França, se tornou o titular e um dos principais da posição no país, fato que rendeu a ele a sua primeira convocação para a Seleção. A tendência é de que as conversas com o jogador só sejam retomadas após o seu período com o Brasil.

Já Léo veio do São Paulo, adquirido por 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões), se tornando a quinta contratação mais cara do Vasco. Ao chegar, assumiu o posto de capitão de imediato e passou por altos e baixos com a camisa do Cruz-Maltino.

Como foi eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco planeja fazer amistosos para manter o ritmo de jogo , já que só irá retornar aos gramados de forma oficial no dia 13 ou 14 de abril, contra o Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com a Copa do Brasil só retornando em maio, o Gigante da Colina ficará quase um mês sem disputar partidas oficiais.