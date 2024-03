Léo Jardim é goleiro do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/03/2024 10:52

Rio - A eliminação diante do Nova Iguaçu, na semifinal do Campeonato Carioca, expôs um problema no sistema defensivo do Vasco. Os números comprovam a fragilidade defensiva. São 209 finalizações sofridas neste início de temporada, sendo o clube da Série A do Brasileirão que mais permitiu chutes.

O Nova Iguaçu explorou bem a fragilidade defensiva vascaína. O Orgulho da Baixada finalizou 38 vezes na soma das duas partidas da semifinal, sendo 20 na direção do gol. A maioria das finalizações foram no jogo de ida: 24, com 17 no alvo. O time da Baixada Fluminense ainda acertou três na trave.

Ao todo, o Vasco já sofreu 209 finalizações. Após a eliminação na semifinal do Carioca, o técnico Ramón Díaz cobrou reforços. O principal foco da comissão técnica é na contratação de um volante.

O próximo compromisso do Vasco será na segunda semana de abril, contra o Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, Ramón Díaz terá muito trabalho para ajustar o sistema defensivo.