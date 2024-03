Pedrinho, presidente do Vasco, em reunião com vereadores na Câmara - Reprodução

Publicado 19/03/2024 18:03

Rio - Presidente do Vasco, Pedrinho, junto com uma comitiva do clube, teve uma reunião com vereadores do Rio de Janeiro nesta terça-feira (19) para mais um debate sobre o projeto de reforma de São Januário. O encontro contou 23 vereadores representantes de diversas bancadas políticas na Câmara.

Em um primeiro momento, eram esperados apenas vereadores vascaínos que lideram o projeto, como Pedro Duarte (Novo), Alexandre Isquierdo (União Brasil), Paulo Pinheiro (Psol) e Carlo Caiado (PSD), presidente da casa. As partes confim no avanço do projeto.

"Estou muito otimista depois dessa reunião, até porque tinha mais de 20 vereadores presentes, não só vascaínos, mas tb flamenguistas, tricolores e botafoguenses. Todas mas falas lá dentro foram de apoio à aprovação . Esse projeto não beneficia só o Vasco, ao possibilitar recursos para ampliação e reforma de São Januário. Ajuda tb o entorno do estádio, que vai receber melhorias urbanísticas importantes", disse Pedro Duarte.

Pedrinho esteve ao lado de Sorato, ídolo do Vasco, e de outros representantes do clube associativo - que não diz respeito à SAF comandada pela empresa 777 Partners, dona de 70% das ações do futebol. O mandatário apresentou a importância das obras para clube e cidade, destacando possibilidades de benefícios à toda a região da Barreira do Vasco. Ele entregou uma camisa autografada de presente ao vereador Pedro Duarte.

Camisa do Vasco autografada por Pedrinho, presidente do clube Reprodução

Na reunião, foi definido que o projeto terá um acordo para acelerar o processo na Câmara. O objetivo é votar ainda no primeiro semestre, já que, em trâmites normais e se tratando de ano eleitoral, ele pode ficar estagnado até o fim do ano e correr risco de postergar.

Em abril, haverá uma nova reunião para marcar datas as duas audiências públicas, sendo uma na Barra da Tijuca, área do potencial construtivo, e outra na Câmara Municipal.

Potencial construtivo

Potencial construtivo é uma autorização do município para obras acima do permitido pelo planejamento urbano, um acréscimo ao direito de construção. No caso da reforma de São Januário, prefeito Eduardo Paes transferiu o potencial construtivo para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e Avenida Brasil.

Com isso, o Cruz-Maltino passa a ter o direito de vendê-lo e utilizar a verba para iniciar as obras de expansão e modernização da Colina Histórica - estima-se cerca de R$ 500 milhões com a negociação. O projeto de São Januário indica ampliação para 47 mil torcedores.