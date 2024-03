Vasco joga semifinal do Carioca com a frase 'Maracanã para Todos' na camisa - Leandro Amorim/Vasco

Vasco joga semifinal do Carioca com a frase 'Maracanã para Todos' na camisaLeandro Amorim/Vasco

Publicado 17/03/2024 16:40

Rio - Assim como na partida de ida contra o Nova Iguaçu , o Vasco foi a campo para o jogo deste domingo, 17, com a frase "Maracanã para Todos" estampada no espaço master da camisa. Em nota, o Cruz-Maltino informou que as peças serão leiloadas e os recursos arrecadados serão doados para Barreira do Vasco, Cidade de Deus e Mangueira.

VEJA A NOTA DO VASCO

O Vasco da Gama estampa novamente em sua camisa nesse domingo (17/03) a frase “Maracanã para Todos”.



As camisas utilizadas pelos jogadores na partida contra o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca, serão leiloadas e os recursos doados à Barreira do Vasco, Cidade de Deus e Mangueira.



O leilão será realizado em parceria com a pela plataforma Play For a Cause. Mais informações serão divulgadas posteriormente, através das redes sociais vascaínas.

O jogo da volta entre Nova Iguaçu e Vasco acontecerá no Maracanã Leandro Amorim / Vasco

A frase "Maracanã para Todos" também é o nome do consórcio do Vasco em parceria com a WTorre para tentar administrar o estádio. O Cruz-Maltino defende que o local esteja à disposição de todos os clubes, e não apenas de quem ganhar a licitação.

No dia 5 de março, os três consórcios que estão na disputa pelo Maracanã entregaram suas propostas no auditório da Casa Civil , na sede do governo estadual, no Palácio Guanabara. Além de Vasco e WTorre, também estão na disputa: o Consórcio Fla-Flu, com Flamengo e Fluminense em parceria e que atualmente administra o estádio; e o Consórcio RNGD, da Arena 360, que é administradora do Mané Garrincha, de Brasília.

NOVELA RECENTE



A ação do Vasco em levar "Maracanã para Todos" na camisa, na semana passada, chegou a irritar a dupla Fla-Flu, já que foi clara referência à disputa que o clube trava no processo de licitação do estádio.

Entretanto, Vasco e Nova Iguaçu uniram forças para levar a semifinal para o Maracanã. Os clubes também contaram com o apoio da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), que participou da reunião com o consórcio. Assim, conseguiram mudar o local da partida