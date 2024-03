Maracanã - Divulgação / Prefeitura do Rio

MaracanãDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 05/03/2024 13:52

Rio - A segunda fase da licitação do Maracanã começou. Os consórcios Fla-Flu, do Maracanã Para Todos, do Vasco e da WTorre, e da Arena 360, que é administradora do Mané Garrincha, de Brasília, entregaram nesta terça-feira (5) as propostas técnicas. Os envelopes foram entregues durante cerimônia no auditório da Casa Civil, no Palácio Guanabara.

Esta é a segunda fase de três do processo de licitação. A Comissão Especial vai analisar a documentação técnica. Haverá uma nova abertura de prazos para impugnações, que serão avaliadas pela comissão. Na primeira fase, os três concorrentes enviaram impugnações contra cada um, mas os pedidos foram rejeitados pelos avaliadores.

A última fase da licitação ainda não tem data prevista. A etapa final terá a abertura dos envelopes de propostas financeiras dos classificados e uma nova abertura de prazos para impugnações. O resultado sobre o vencedor da licitação do Maracanã para os próximos 20 anos será revelado somente após o término das três fases do processo.