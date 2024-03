Al-Hilal venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 pela Liga dos Campeões da Ásia - Divulgação/Al-Hilal

Publicado 05/03/2024 19:18

Rio - O Al-Hilal, da Arábia Saudita, está a um jogo de igualar o recorde de vitórias consecutivas na história do futebol. O time do técnico Jorge Jesus venceu o rival saudita Al-Ittihad por 2 a 0, nesta terça-feira (5), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia, e se aproximou da vaga na semifinal da competição asiática. Mitrovic, de pênalti, e Al Dawsari fizeram os gols.

Já são 26 triunfos em jogos oficiais. A sequência iniciou em setembro do ano passado. O Al-Hilal pode igualar o recorde do The New Saints, de País de Gales, na próxima sexta-feira (8), às 11h (de Brasília), contra o Al-Riyadh, em Riade, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita.

Foi a segunda vitória consecutiva do Al-Hilal sobre o Al-Ittihad. Na última sexta-feira (1), o time do técnico Jorge Jesus levou a melhor sobre o time do treinador Marcelo Gallardo por 3 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. Os rivais voltam a se enfrentar na próxima terça (12), às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia.