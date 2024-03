Léo Ortiz desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/03/2024 19:12

Rio - Após longa novela, a espera acabou. O zagueiro Léo Ortiz desembarcou, no início da noite desta segunda (5), no Aeroporto Santos Dumont para assinar com o Flamengo. O Rubro-Negro irá desembolsar 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões na cotação atual), além de um milhão em bônus (quase R$ 5,4 milhões na cotação atual), pela contratação do atleta junto ao Red Bull Bragantino.

Ao pisar em solo carioca pela primeira vez, o jogador, de 28 anos, falou com a imprensa presente no local e revelou que não vê a hora de se juntar aos seus novos companheiros e jogar pelo clube.

"Esses últimos meses já foram de ansiedade muito grande porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a toda repercussão que se deu nas redes sociais. E todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início".

"Estou muito feliz, torcendo para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar aos companheiros. Conhecer todo mundo e conhecer o CT, que eu já ouvi falar que é sensacional. Estou muito ansioso e feliz com essa chegada", disse Ortiz à FLA TV.

O zagueiro reencontrará o técnico Tite, responsável pela sua primeira convocação para a seleção brasileira, em 2021. De acordo com Léo, o treinador foi fundamental para sua chegada ao Flamengo.

"Cara que pude conhecer na Seleção. Ele foi um fator muito primordial para que eu viesse. Estou muito ansioso para trabalhar não só com ele, mas com meus companheiros também, conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa."

Presente no desembarque do novo jogador do Rubro-Negro, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, garantiu que Léo Ortiz será inscrito no Campeonato Carioca para disputar a fase final da competição.

"Com certeza o Léo estará nas semifinais e nas finais do Campeonato Carioca", disse o vice-presidente de futebol.

Com a inscrição a ser confirmada, Léo Ortiz não escondeu a ansiedade em poder conquistar troféus com a camisa do Fla. Ele, vale lembrar, ainda busca vencer o primeiro título da carreira.

"Toda história do Flamengo diz isso. Todas as pessoas que passaram pelo Flamengo com quem pude conversar sempre falaram do tamanho do clube e do quanto isso marcaria na minha carreira. Desde os primeiros contatos com Braz e Spindel, eu sempre deixei clara a minha vontade e que faria o possível para chegar ao clube. Muito feliz que eles estiveram comigo do início ao final nessa operação. No final deu tudo certo, agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo", afirmou Léo Ortiz.