Maicon, do Corinthians, interessa ao FlamengoRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 05/03/2024 09:24

Rio - O Corinthians não está disposto a perder o volante Maycon para o Flamengo. De acordo com o portal "Goal", o clube paulista aguarda o comunicado do o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, sobre a proposta do Flamengo pelo jogador de 26 anos para tentar cobrir a oferta e manter o atleta em seu elenco.

O Flamengo já enviou sua primeira oferta aos ucranianos para contratar Maycon. A expectativa é que os valores sejam repassados ao Corinthians nesta terça-feira (5). Como tem prioridade pelo contrato de empréstimo do jogador, o Timão precisa igualar os números ofertados pelo clube carioca.

Neste momento, perder Maycon não está nos planos do Corinthians. No início do ano, o meia, que tem crescido com o técnico recém-chegado António Oliveira, renovou seu empréstimo até dezembro. O Corinthians pagou 500 mil euros ao Shakhtar pelo negócio.

Maycon joga em uma posição que o Flamengo já busca no mercado há algum tempo e conta com o aval da comissão técnica de Tite. O volante já trabalhou com o treinador no Corinthians e é visto por ele como uma espécie de "coringa", já que pode exercer várias funções.

Cria do Timão, Maycon retornou por empréstimo ao Corinthians em março de 2022. Desde então, ele soma 95 partidas, dez gols e seis assistências.