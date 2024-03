Léo Ortiz será jogador do Flamengo em 2024 - Ari Ferreira / Bragantino

Publicado 04/03/2024 16:56 | Atualizado 04/03/2024 17:02

Rio - O Flamengo corre contra o tempo para regularizar Léo Ortiz para a semifinal do Campeonato Carioca. O zagueiro, de 28 anos, chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (5) para realizar exames e assinar com o Rubro-Negro por cinco temporadas.

O regulamento prevê que, para ter um jogador à disposição, o clube precisa regularizar a documentação até 48 horas antes da partida. Ou seja, para Léo Ortiz jogar contra o Fluminense, no próximo sábado (9), precisa ser inscrito até a próxima quinta-feira (7).

Após longa negociação, o Flamengo chegou a um acordo com o Red Bull Bragantino e pagará 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na cotação atual), além de bônus de mais 1 milhão de euros. O valor será quitado em quatro parcelas num prazo de dois anos.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Fluminense no próximo sábado (9), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate e será mandante na partida de volta, no dia 16, no Maracanã.