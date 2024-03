Wallace Yan fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Defensor - Reprodução/YouTube/Canal GOAT

Publicado 04/03/2024 20:49

Uruguai - A estreia do Flamengo na Libertadores sub-20 2024 foi com o pé direito. Os Garotos do Ninho venceram o Defensor Sporting-URU por 1 a 0 no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta del Este, no Uruguai, pela primeira rodada do Grupo C.

O único gol do jogo foi marcado aos nove minutos do primeiro tempo. Numa jogada de transição rápida, Shola disparou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Wallace Yan cabecear firme e balançar as redes do Defensor.

Com o resultado, o Flamengo somou três pontos e aparece na segunda colocação do grupo. O Aucas-EQU, que venceu o Sporting Cristal-PER por 3 a 1 na rodada, leva a melhor nos critérios de desempate e fica na ponta da tabela.

O time equatoriano, aliás, é justamente o próximo adversário do Rubro-Negro na competição. Flamengo e Aucas medirão forças na quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C.