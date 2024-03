Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 04/03/2024 16:27

"Não entendemos a postura da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro. A forma com que a CBF faz o calendário posiciona o Brasileiro como sendo o produto menos importante de todos. Acho que deveriam ouvir mais os clubes. Tem um ofício com 12 clubes assinando. Acho que deveria ouvir a vontade da maioria da Série A, mas decidiu proteger a Copa do Brasil. Acho que a CBF é quem tem de se posicionar do motivo desse desprestígio ao Brasileiro", disse Spindel.

"Única competição que é afetada. Competição, acho, mais disputada do mundo e que traz mais recursos financeiros para todas as equipes. Não entendemos muito bem o motivo dessa proteção do calendário à Copa do Brasil e tratar o Brasileiro de forma insignificante", completou.

Por conta da Copa América, os clubes brasileiros poderão perder seus atletas que forem convocados por até nove rodadas. A competição será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho.