Fabrício BrunoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/03/2024 21:19

Ele se reapresentará nesta terça-feira, 5. A presença de Fabrício Bruno na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, vai ser discutida durante a semana.

Já Gabigol e Wesley, que perderam o jogo passado por causa de lesões musculares , estiveram no CT. A dupla treinou separadamente do grupo e ainda sem bola. As informações foram dadas primeiras pelo "ge".

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Fluminense no Maracanã. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.