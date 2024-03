Gabigol - Divulgação / Flamengo

Publicado 01/03/2024 13:59

Rio - O Flamengo terá dois desfalques para enfrentar o Madureira, neste sábado (2), às 16h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O atacante Gabigol e o lateral-direito Wesley apresentaram pequenas lesões musculares e estão fora da partida.

De acordo com o clube, as lesões foram detectadas após a realização de exames e por isso a dupla não será relacionada. Nos últimos jogos, Wesley e Gabigol vinham sendo reservas, mas eram bastante aproveitados por Tite no decorrer das partidas. Sem eles, Varela e Pedro seguirão titulares contra o Madureira.

Virtual campeão da Taça Guanabara, o Flamengo vai a campo contra o Madureira apenas para confirmar o título. Para o Rubro-Negro ser vice-campeão, o Fluminense teria que tirar um saldo de 11 gols.