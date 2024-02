Léo Ortiz, do Bragantino, está na mira do Flamengo há meses - Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 29/02/2024 14:54

transferência do zagueiro Léo Ortiz para o Flamengo segue a todo vapor. Responsáveis pelo futebol rubro-negro, Marcos Braz e Bruno Spindel terão uma nova reunião com o Red Bull Bragantino na tarde desta quinta-feira (29), em São Paulo, para onde embarcaram no início da semana justamente para tentar concluir a negociação. As informações são do site "ge". Rio - A novela sobre a possívelsegue a todo vapor. Responsáveis pelo futebol rubro-negro,As informações são do site "ge".

Apesar da classificação do Bragantino para a terceira e última fase da pré-Libertadores, o desejo de Léo Ortiz segue o mesmo de quando as negociações começaram, no fim do ano passado: quer jogar no Flamengo. A vontade do jogador, inclusive, tem sido fundamental para o desenrolar das conversas.

Nos últimos dias, Braz e Spindel chegaram a avançar em pontos importantes na negociação com o Bragantino. O vice de futebol chegou a retornar ao Rio na última quarta (29), mas voltará a São Paulo nas próximas horas para retomar as conversas.

Ao embarcar para São Paulo, o Flamengo admitiu subir um pouco sua proposta, desde que o Bragantino garantisse que assinaria a venda. Porém, ainda há diferença em relação a valores fixos e de metas estipuladas. O time carioca quer pagar um valor fixo e outra parte em objetivos colocados em contrato.

Além da parte financeira, outro assunto que deve ser discutido pelos dois clubes no encontro desta quinta é a presença de Léo Ortiz no duelo do Bragantino com o Botafogo, pela Libertadores, que vale vaga na fase de grupos da competição. Como a janela de transferências se fecha no dia 7 de março, ele poderia estar em campo pelo menos no primeiro jogo. A participação do zagueiro não impede que ele defenda o Flamengo nas próximas fases do torneio.

Fato é que o negócio, que antes tinha chances mínimas de acontecer, agora já passou a ser mais possível. As conversas estão avançando, e a proximidade do fechamento da janela deve acelerar os passos.