Fabrício Bruno forma a zaga titular do Flamengo ao lado de Léo PereiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/02/2024 12:48

Rio - A defesa tem sido um dos pilares do trabalho de Tite no Flamengo em 2024. Sem sofrer gols há oito jogos, a zaga rubro-negra atingiu a terceira maior sequência sem ser vazada na história do clube. O levantamento foi feito pelo site "ge".

Veja a sequência do Flamengo sem sofrer gols em 2024:

Portuguesa-RJ 0 x 0 Flamengo (Arena das Dunas)

Sampaio Corrêa-RJ 0 x 3 Flamengo (Mangueirão)

Vasco 0 x 0 Flamengo (Maracanã)

Flamengo 1 x 0 Botafogo (Maracanã)

Flamengo 3 x 0 Volta Redonda (Maracanã)

Bangu 0 x 3 Flamengo (Batistão)

Flamengo 4 x 0 Boavista (Maracanã)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Maracanã)

Ao longo de sua história, o Flamengo só ficou tanto tempo sem sofrer gols em outras duas oportunidades, ambas nos anos 70. A primeira delas foi em 1977, quando a equipe, então comandada por Cláudio Coutinho, engatou uma sequência de 10 jogos sem ser superada, com nove vitórias e um empate. A série só foi quebrada na vitória por 3 a 1 sobre o America, no Maracanã

Veja a sequência de 1977:

Portuguesa-RJ 0 x 4 Flamengo (Luso-Brasileiro)

Flamengo 3 x 0 Bangu (Maracanã)

Flamengo 0 x 0 Vasco (Maracanã)

Flamengo 5 x 0 Madureira (Maracanã)

Flamengo 4 x 0 Olaria (Moça Bonita)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo (Raulino de Oliveira)

Flamengo 3 x 0 Americano (Maracanã)

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Maracanã)

Flamengo 1 x 0 Campo Grande (Moça Bonita)

Depois, o feito de ficar 10 jogos sem sofrer gols foi alcançado novamente entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979. Na ocasião, o Rubro-Negro foi campeão carioca e venceu seus últimos oito jogos na competição. Depois, também abriu a temporada seguinte com vitória e só foi sofrer gol na segunda rodada, na vitória por 5 a 1 sobre o Fluminense de Nova Friburgo, no Estádio Eduardo Guinle.

Veja a sequência de 1978 a 1979:

Flamengo 4 x 0 Fluminense (Maracanã)

Bangu 0 x 1 Flamengo (Moça Bonita)

Flamengo 9 x 0 Portuguesa (Maracanã)

Flamengo 2 x 0 Bonsucesso (Maracanã)

Botafogo 0 x 1 Flamengo (Maracanã)

Flamengo 2 x 0 São Cristóvão (Maracanã)

Flamengo 2 x 0 Olaria (Maracanã)

Flamengo 1 x 0 Vasco (Maracanã)

Flamengo 2 x 0 Volta Redonda (Maracanã)

Flamengo 4 x 0 America (Maracanã)

Atualmente, entre os 20 clubes da Série A, o Flamengo tem, de forma disparada, a melhor defesa em 2024. O Rubro-Negro tomou apenas um gol no ano e com uma equipe alternativa. Na época, o técnico Tite e o elenco principal estavam em pré-temporada nos Estados Unidos. O segundo colocado no ranking, bem distante, é o Athletico-PR, que foi vazado cinco vezes no ano.

Confira o ranking:

Athletico-PR: 5 gols sofridos (11 jogos)

Atlético-GO: 8 gols sofridos (12 jogos)

Atlético-MG: 6 gols sofridos (7 jogos)

Bahia: 10 gols sofridos (13 jogos)

Botafogo: 10 gols sofridos (12 jogos)

Bragantino: 8 gols sofridos (12 jogos)

Corinthians: 12 gols sofridos (11 jogos)

Criciúma: 7 gols sofridos (12 jogos)

Cruzeiro: 7 gols sofridos (8 jogos)

Cuiabá: 9 gols sofridos (10 jogos)

Flamengo: 1 gol sofrido (10 jogos)

Fluminense: 8 gols sofridos (11 jogos)

Fortaleza: 9 gols sofridos (9 jogos)

Grêmio: 11 gols sofridos (11 jogos)

Internacional: 6 gols sofridos (11 jogos)

Juventude: 7 gols sofridos (11 jogos)

Palmeiras: 8 gols sofridos (11 jogos)

São Paulo: 9 gols sofridos (11 jogos)

Vasco: 11 gols sofridos (11 jogos)

Vitória: 9 gols sofridos (12 jogos)

Virtual campeão da Taça Guanabara, o Flamengo pode aumentar a sequência invicta de sua defesa no próximo sábado (2). O Rubro-Negro encara o Madureira, às 16h, no Maracanã, pela última rodada da fase classificatória do Estadual.