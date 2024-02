Gerson em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Gerson foi às redes sociais, na tarde desta quarta-feira (28), mandar um recado para a torcida do Flamengo. O volante, que será submetido à cirurgia por conta de um problema renal na próxima sexta-feira (1), agradeceu o carinho que tem recebido dos rubro-negros. Rio - Dois dias antes de ser operado,O volante,, agradeceu o carinho que tem recebido dos rubro-negros.

Gerson manda recado pra nação pic.twitter.com/VYMwPAn6pN — CENTRAL DO FLAMENGO (@CentralFlaNacao) February 28, 2024 "E aí, rapaziada. Boa tarde. Passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio e carinho. Vou dando notícias para vocês." afirmou o jogador.

Gerson foi diagnosticado com hidronefrose, uma dilatação do rim provocada pela obstrução ou pelo bloqueio da passagem da urina em algum ponto de via urinária. A cirurgia será para para correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo.

O Flamengo evitou estipular um prazo para o retorno de Gerson aos gramados. No entanto, a expectativa é que o volante fique, pelo menos, dois meses longe dos gramados.