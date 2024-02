Léo Pereira, do Flamengo, celebra gol marcado no clássico com o Botafogo - Gilvan de Souza /Flamengo

Publicado 27/02/2024 10:05 | Atualizado 27/02/2024 10:16

Léo Pereira vive a expectativa pela primeira convocação para a seleção brasileira. Velho conhecido de Dorival Júnior, com quem começou a dar a volta por cima com a camisa rubro-negra, o zagueiro admitiu que tem esperança de aparecer na primeira lista do treinador, que inclusive foi ao Maracanã assistir ao clássico com o Botafogo, quando ele marcou o gol da vitória por 1 a 0.



"Eu acho que estou fazendo um bom início de ano. Eu estou focado aqui no Flamengo e com certeza se vier (a convocação) ficarei muito feliz, mas meu foco é no Flamengo. Fazendo as coisas bem feitas aqui, todo mundo vai estar vendo. Confesso, estou ansioso... Está rolando um comentário aí que talvez venha essa convocação, mas isso eu deixo para o Dorival agora. Ainda não veio a ligação, mas espero que ele possa me ligar (risos)", disse Léo Pereira ao "Goat".



Com Léo Pereira e o elenco principal em campo, o Flamengo ainda não tomou gols em 2024. Apenas o time alternativo foi vazado, na época em que os comandados de Tite faziam pré-temporada nos Estados Unidos.



"Foi uma pré-temporada muito importante para a gente se conhecer cada vez mais, se entrosar realmente. A gente está colhendo os frutos agora. Com certeza o sistema defensivo nosso não é só os zagueiros e o goleiro, começa lá na frente com o Pedro, Arrascaeta, Gabi… Todos os jogadores estão sendo fundamentais para que a gente possa estar tendo esses números aí", afirmou o defensor.



"A gente vem se tornando uma equipe cada vez mais sólida, tanto no ataque quanto na defesa. Era um ponto que trazia talvez um pouco de preocupação no ano passado, mas com certeza esse começo de ano foi muito importante. Então a gente vem se consolidando cada vez mais e fazendo bons jogos. A partir do momento que a gente não sofre gols, a gente fica muito mais perto da vitória e muito mais perto de alcançar gols lá no ataque", finalizou.

A primeira convocação de Dorival Júnior na seleção brasileira, que pode ter Léo Pereira, acontecerá na próxima sexta-feira, na sede da CBF. O treinador chamará 23 jogadores para amistosos na Europa contra a Inglaterra, dia 23, em Wembley, e a Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu.