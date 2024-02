Dorival Júnior no Maracanã - Foto: Leonardo Bessa/O Dia

Publicado 07/02/2024 21:37

Rio - Técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior marcou presença no Maracanã na noite desta quarta-feira (7) para acompanhar o clássico entre Flamengo e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca.



O treinador chegou ao estádio por volta das 21h e subiu para um dos camarotes. Perguntado sobre os olhares na partida, ele afirmou que observa atletas dos dois times.