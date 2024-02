Romário é o novo presidente do America - Arthur Lyrio / AFC

Romário é o novo presidente do AmericaArthur Lyrio / AFC

Publicado 07/02/2024 19:28

Rio - Conhecido por seu comportamento polêmico ao longo da carreira, Romário revelou, em entrevista à "The Players Tribune", que chegou a fazer acordo com alguns clubes que defendeu para poder sair à noite. Porém, o craque do tetra fez questão de deixar claro que nunca faltou treinamentos no dia seguinte às festas.

"Em alguns clubes, é verdade, fiz um acordo que me permitia ir para a noite. Mas eu nunca faltava em treino, quero deixar isso bem claro. Quando voltei ao Brasil, disse a todos os presidentes: 'Olha, tenho dificuldade para acordar cedo, então vou treinar à tarde'. Cara, falavam tanta mer** disso: 'Ah, Romário não dorme...' Dorme! Ele só acorda mais tarde. 'Romário não treina...' Treina! Mas não às 9h da manhã. Os dirigentes sabiam. Se eles contavam aos treinadores… Bom, isso já não era problema meu", declarou Romário.

O Baixinho, que atualmente é presidente do America, também afirmou que não saía nas vésperas de jogos e garantiu que nunca usou drogas, fumou ou ingeriu bebidas alcoólicas em suas noitadas.

"Eu nunca saí na noite anterior a um jogo. Para um jogo de domingo, eu saía na sexta-feira. Claro, algumas vezes isso aconteceu, mas foi uma em cada 10 no máximo. E olha, eu nunca fumei. Graças a Deus, nunca usei drogas. Eu nunca bebi. Nem uma gota. Quem disse que você tem que ficar bêbado para se divertir?", completou.