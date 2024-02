Carlos 'El Tula' Pascoal, torcedor símbolo da Argentina, faleceu aos 83 anos - Reprodução

Publicado 07/02/2024 18:08

Torcedor símbolo da seleção argentina durante a Copa do Mundo do Catar, em 2022, Carlos 'El Tula' Pascoal morreu nesta quarta-feira (7), aos 83 anos. A morte do argentino, que recebeu o "The Best", da Fifa, de melhor torcedor do mundo no ano em que a Albiceleste ganhou o Mundial, foi anunciada pelo Rosario Central, clube do coração de "El Tula".

"O Clube Atlético Rosario Central lamenta a morte de Carlos "Tula" Pascual, "canalla" (torcedor do Rosário) que levou a paixão Auriazul pelo mundo afora. A partir de agora, "El Tula" continuará torcendo por nós com seu icônico bumbo da terceira arquibancada", publicou o clube, nas redes sociais.

El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de Carlos “Tula” Pascual, fanático canalla que llevó la pasión auriazul por todo el mundo. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor.



Desde ahora, el Tula, nos seguirá alentando con su… pic.twitter.com/2X2MKX8kKf — Rosario Central (@RosarioCentral) February 7, 2024

Segundo a família, Pascoal faleceu após ser internado em um hospital de Buenos Aires em estado delicado. Após ficar em coma induzido, o senhor morreu nesta quarta, aos 83 anos.