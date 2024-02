Jurgen Klopp - AFP

Publicado 07/02/2024 16:50

Rio - Com a saída de Jürgen Klopp oficializada para o fim da temporada, o Liverpool já tem um favorito para assumir a função. Os Reds desejam a contratação de Xabi Alonso, de 42 anos, que atualmente comanda o Bayer Leverkusen. As informações são do site italiano "Footmercato".

Xabi vem chamando a atenção de grandes clubes. Anteriormente, em meio a indefinição sobre a permanência de Carlo Ancelotti, o nome do espanhol foi ventilado no Real Madrid. Porém, o italiano acabou renovando seu contrato com o maior campeão europeu.

O treinador teve passagem vitoriosa como jogador pelo Liverpool e pelo Real Madrid. No clube inglês, o espanhol atuou de 2004 a 2009, conquistando uma Liga dos Campeões, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Uefa.

Xabi Alonso iniciou sua carreira como treinador dirigindo equipes de divisão de base do Real Madrid. Desde 2022, o espanhol assumiu o comando do Bayer Leverkusen. Atualmente, o clube comandado por Xabi lidera o Campeonato Alemão, com dois pontos de vantagem para o Bayern.