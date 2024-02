Pablo Galdames - Leandro Amorim/ Vasco

Pablo GaldamesLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 07/02/2024 16:02 | Atualizado 07/02/2024 16:04

enfrentar o Audax, em Manaus, na quinta-feira (8), às 21h15 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca. Apresentados na terça (6), Victor Luís e

A lista de relacionados do Vasco conta com três novidades para, pelo Campeonato Carioca. Apresentados na terça (6), Galdames Keiller viajam com a delegação vascaína.

Em contrapartida, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com Payet, que está suspenso, e Jair, com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



Outro desfalque de peso será Vegetti, que fica no Rio em tratamento de uma fissura na costela, o que atrapalhou seu início de temporada, sem fazer gol em cinco partidas.



Em sétimo lugar na Taça Guanabara com nove pontos, o Vasco precisa vencer para não se complicar por uma das quatro vagas na semifinal do Campeonato Carioca.



Veja a lista de relacionados do Vasco

Goleiros: Halls, Keiller e Léo Jardim;

Zagueiros: João Victor, Léo, Maicon, Medel, Rojas;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;



Meios de campo: De Lucca, Galdames, Mateus Carvalho, Praxedes, Zé Gabriel;

Atacantes: Adson, David, Erick Marcus, Paixão, Rayan, Rossi, Serginho.