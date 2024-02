Juan Sforza em campo pelo Newell's Old Boys - Divulgação/ Newells Old Boys

Rio - O Vasco concluiu os últimos detalhes da negociação com Juan Sforza, de 21 anos. O clube carioca e o Newell's Old Boys assinaram os contratos de compra e venda. Com isso, o volante argentino é aguardado no Rio após o término do Pré-Olímpico. As informações são do portal "GE".

A operação foi sacramentada em 5 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões) fixos. O Vasco poderá desembolsar mais de 1 milhão de dólares (R$ 4,9 milhões), caso o jovem cumpra algumas metas apontadas no acordo. O Newell's manterá 20% dos direitos de Juan Sforza.

A seleção argentina encerra sua participação no Pré-Olímpico no próximo dia 11 contra o Brasil. Posteriormente, o jovem irá pegar um voo fretado para se apresentar ao Vasco. O setor é considerado um dos mais carentes do Cruz-maltino, principalmente, após as lesões de Paulinho e Jair.