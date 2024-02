Júlio Brant retirou candidatura à presidência do Vasco para apoiar Pedrinho - Divulgação

Publicado 06/02/2024 19:42

Rio - Nome antigo na política do Vasco e aliado de Pedrinho nas últimas eleições, Julio Brant deve ser indicado ao Conselho de Administração da SAF, comandada pela empresa estadunidense 777 Partners. O Cruz-Maltino, eu seu modelo associativo, é dono de 30% do futebol do clube após a venda para o grupo.

Julio Brant retirou sua candidatura à presidência do Vasco para apoiar o ex-jogador. Pedrinho tem, por direito, uma indicação ao Conselho da SAF e também tem na mesa o nome de Flávio Lopes, presidente da Comlurb. As informações são do site "ge".

O Conselho de Administração da SAF é formado por cinco membros da 777 Partners e dois do clube social. Os representantes da empresa americana são Josh Wander (líder do Conselho), Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya. Pedrinho é o sexto nome, e sua indicação precisa de aprovação do Conselho Deliberativo.

A cúpula tem reuniões trimestrais para analisar e debater números sobre a administração com o investimento da SAF no Vasco.