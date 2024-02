Adson, do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 06/02/2024 15:46

"É um time que a gente vê que tem muitos jogadores que estão querendo ganhar, conquistar, voltar com o protagonismo que o Vasco merece. Todos nós, em conjunto, temos muito potencial para fazer isso. Já demonstramos isso domingo, é um grupo com a mentalidade muito forte. Fico feliz de ter estreado no Maracanã. Fazia bastante tempo que eu não jogava. Infelizmente, não veio a vitória, mas a gente tem muito para melhorar e conquistar muita coisa", disse Adson.

Durante a coletiva, Adson também revelou como o papo com o diretor de executivo de futebol do Vasco, Alexandre Mattos, foi importante para que ele aceitasse voltar ao Brasil e vestir a camisa do Cruz-Maltino. O atacante atuava no Nantes, da França.

"Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Todo jogador sonha em ir para a Europa. Fui para a França, fiquei muito feliz, tive uma grande experiência lá. Como o Alexandre (Mattos) falou, ele me ligou, me contou sobre o projeto que o Vasco tinha, falou que vinha muito potencial no meu futebol e foi isso que brilhou os meus olhos. Sei da grandeza do Vasco, sei que se eu fizer um bom trabalho, vou ficar marcado na história do clube. Isso foi um dos principais fatores que me motivaram a votar para cá", contou o jogador.

Cria das categorias de base do Corinthians, Adson chegou ao Nantes em agosto de 2023. Apesar da rápida passagem, o atacante aproveitou o período na França e explicou como isso foi importante para si tanto dentro quanto fora de campo.

"Ganhei muita experiência nesse período que fiquei na França. Acho que fiquei mais maduro não só dentro de campo como fora também. Acho que quando você vai lá fora, você sempre colhe muitas coisas boas, tenta extrair o máximo que você pode. Volto para cá com a mentalidade ainda mais de querer vencer. Já falei a grandeza que é o Vasco. Espero que a gente consiga fazer uma grande temporada, não só essa, o período que eu for ficar aqui. Que seja muito vitorioso", afirmou o atacante.