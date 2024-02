Vasco e Flamengo fizeram um jogo corrido, mas com poucos lances de emoção - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 04/02/2024 21:00

Rio - No primeiro clássico do ano, Vasco e Flamengo ficaram no empate sem gols no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Carioca. E não foi por falta de oportunidades. Pelo lado do Cruz-Maltino, Vegetti teve duas oportunidades claras, que Léo Pereira evitou o gol, tirando a bola em cima da linha. No fim, Gabigol perdeu uma penalidade, consagrando o goleiro Léo Jardim.

Com o resultado, os dois clubes continuam fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca. O Rubro-Negro tem um jogo a menos. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Vasco joga no dia seguinte contra o Audax, na Arena Amazônia, às 21h15 (de Brasília).

O clássico entre Vasco e Flamengo começou com grande imposição do Rubro-Negro. A equipe comandada por Tite empurrou o Cruz-Maltino para seu campo de defesa nos primeiros minutos e sufocou o rival. No entanto, o Flamengo não conseguiu criar grandes oportunidades neste começo.

A partir da metade do primeiro tempo, o ritmo do jogo se tornou mais equilibrado. O Vasco conseguiu sair um pouco mais e passou a incomodar o adversário. No fim, o Cruz-Maltino acabou criando a melhor oportunidade após 45 minutos. Após cruzamento de Lucas Piton, Pablo Vegetti cabeceou e Léo Pereira apareceu praticamente em cima da linha para evitar o gol dos vascaínos.

O segundo tempo começou e com 11 minutos, o Vasco perdeu uma chance incrível. Após cruzamento, Agustin Rossi deu bobeira e a bola sobrou para Vegetti. O atacante finalizou, a bola bateu em Varela, em Gerson, tocou na trave e saiu para fora. Um lance incrível perdido pelo atacante do Vasco.

Para mudar o Flamengo ofensivamente, Tite sacou Pedro e Everton Ribeiro e colocou Bruno Henrique e Gabigol em campo. Ramón Díaz respondeu e colocou Adson na vaga de David. Aos 43 minutos do segundo tempo, Arrascaeta foi derrubado por João Victor e a arbitragem assinalou pênalti. Gabibol bateu e Léo Jardim defendeu, evitando o gol do Flamengo.