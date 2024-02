Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Ayrton Lucas, lateral-esquerdo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2024 18:40

Rio - O Flamengo teve um desfalque de última hora antes do clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, de 26 anos, foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite e por conta disso não ficou à disposição de Tite.

Como ainda não pode contar com Matias Viña, contratado junto à Roma, para o duelo deste domingo, o Flamengo terá dois jogadores que atuam na lateral direita na partida. Wesley e Guillermo Varella foram escalados por Tite. O uruguaio irá atuar no lado invertido.

Na temporada de 2024, Ayrton Lucas entrou em campo em dois jogos do Campeonato Carioca. Ele atuou na goleada sobre o Audax por 4 a 0, na estreia da competição, e na vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0.