Torcida do Flamengo no Mangueirão, em Belém, para jogo do Campeonato Carioca - Divulgação/Flamengo

Publicado 02/02/2024 21:30

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta sexta-feira (2) o borderô da partida entre Sampaio Corrêa e Flamengo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, no Mangueirão, em Belém. O duelo foi o último do Rubro-Negro da sequência por Norte e Nordeste do país, e o clube retornou ao Rio de Janeiro com um lucro de R$ 3,1 milhões.

Para os jogos fora da cidade, o Flamengo recebeu cotas fixas pela negociação dos mandos. Nas vitórias por 4 a 0 sobre o Audax, em Manaus, e por 2 a 0 em cima do Sampaio Corrêa, em Belém, o clube recebeu R$ 1,3 milhão por partida.

Aa quantias nos jogos contra Nova Iguaçu (1 a 1), em João Pessoa, e Portuguesa (0 a 0), em Natal, diminuíram por conta da utilização do time recheado de jovens e atletas fora dos planos. A cota total foi de R$ 250 mil em ambas.

Na Arena da Amazônia, a receita bruta foi de R$ 6.574.690, enquanto a a líquida de R$ 2.531.599,22. No Mangueirão, a bruta foi de R$ 5.902.110, e a líquida de R$ 2.454.279,53. Na Arena das Dunas, a renda bruta foi de R$ 1.936.200 e a líquida, de R$ 591.263,26. E no Almeidão, único da sequência que deu prejuízo nas finanças, a bruta foi de R$ 1.528.264 e a líquida, de R$ 54.187,06 negativos.