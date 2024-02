Igor Coronado é o camisa 10 do Al-Ittihad - Divulgação / Al-Ittihad

Igor Coronado é o camisa 10 do Al-IttihadDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 01/02/2024 16:40

Rio - Após encaminhar sua rescisão com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita , o meia brasileiro Igor Coronado já começa a se planejar para o futuro. De acordo com o "ge", o nome do jogador de 31 anos foi oferecido por diferentes intermediários ao Flamengo, mas o clube carioca descartou a contratação neste momento.

O Flamengo enxerga potencial em Coronado, mas descarta avançar pelo jogador por entender que tem outras prioridades no momento. O clube quer focar na negociação pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Além disso, a potencialização de jovens da base também é um objetivo, e a diretoria acredita que a chegada de Coronado pode tirar espaço de garotos como Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Lorran.

Outro ponto que fez o Flamengo descartar a contratação de Igor Coronado foi a questão financeira. Como está vindo de seis anos no futebol árabe, o meia tem um alto salário, que está fora dos planos do time carioca.



Natural de Londrina, no Paraná, Igor Coronado não esconde o desejo de se transferir para o Brasil, onde nunca jogou profissionalmente. O brasileiro está no Al-Ittihad desde 2021 e também já vestiu as camisas do Sharjah, dos Emirados Árabes, e de Palermo, Trapani e Floriana, da Itália.