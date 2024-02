Gabigol - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 31/01/2024 22:28 | Atualizado 01/02/2024 00:02

Belém - Depois de mais de cinco meses, Gabigol voltou a marcar e findou o jejum de gols. O atacante balançou as redes na noite desta quarta-feira, 31, na vitória parcial do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Mangueirão. A partida é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara.

O tento aconteceu aos 42 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta ganhou uma dividida, avançou e descolou um ótimo passe para Gabigol, que correu nas costas da marcação. Cara a cara com o goleiro, o atacante não desperdiçou.

O último gol de Gabi havia sido na vitória sobre o Coritiba por 3 a 2, no dia 20 de agosto. Desde então, ele disputou 16 jogos - 14 oficiais e dois amistosos - e não marcou em nenhum.