Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/01/2024 19:07

Rio - Mesmo após a divulgação das imagens da agressão de Marcos Braz ao entregador Leandro Campos, torcedor do Flamengo , o dirigente segue com respaldo dentro do Flamengo. Segundo o site "ge", o vice de futebol continua com apoio irrestrito do presidente Rodolfo Landim e não sofreu qualquer pedido de punição por parte da oposição junto ao Conselho de Administração.

A situação atual é parecida com a de setembro de 2023, quando a agressão de Braz ao torcedor aconteceu. Opositores entendem que o dirigente deveria ter sido retirado de seu cargo na época do ocorrido, enquanto os apoiadores seguem ao lado do homem forte do futebol.

O Flamengo não pretende se manifestar sobre o assunto, uma vez que entende se tratar de uma questão pessoal. Porém, Rodolfo Landim deixa claro nos bastidores sua posição de apoio a Braz. Os dois, inclusive, almoçaram juntos nesta quarta-feira (31) em Belém, onde o clube enfrentará o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca, e receberam o título de cidadão honorífico da capital paraense das mãos do presidente da Câmara Municipal.