Gabriel Noga foi anunciado como novo reforço do Leixões, de Portugal - Divulgação / Leixões

Gabriel Noga foi anunciado como novo reforço do Leixões, de PortugalDivulgação / Leixões

Publicado 30/01/2024 17:34

Rio - O zagueiro Gabriel Noga, no Flamengo, foi anunciado como novo reforço do Leixões, da segunda divisão de Portugal. O Rubro-Negro acertou o empréstimo do defensor até o final da temporada europeia, em julho.

@Flamengo

Campeão do Mundo Sub17

Campeão do Brasileirão

Internacional Jovem



Gabriel Noga é o novo reforço do Leixões



Bem-vindo, @GabrielNoga02! pic.twitter.com/1FSuekXuOi — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) January 30, 2024 Noga não estava nos planos de Tite para a temporada e foi liberado para jogar em outro clube. Com isso, o Leixões demonstrou interesse no jogador e acertou a sua contratação. Noga não estava nos planos de Tite para a temporada e foi liberado para jogar em outro clube. Com isso, o Leixões demonstrou interesse no jogador e acertou a sua contratação.

Gabriel Noga foi tratado como uma das grandes revelações do setor defensivo do Flamengo quando surgiu ao futebol profissional. Entretanto, aos 22 anos, não conseguiu despontar na carreira. Ele tem apenas 17 jogos em cinco temporadas, e, em 2023, sofreu uma grave lesão no joelho direito, que o deixou de fora o ano todo.