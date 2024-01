Técnico Tite viu pontos positivos nos amistosos do Flamengo contra Orlando City e Philadelphia Union - Marcelo Cortes / Flamengo

Técnico Tite viu pontos positivos nos amistosos do Flamengo contra Orlando City e Philadelphia UnionMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/01/2024 15:38

Entre o ônus e o bônus de estender a pré-temporada nos Estados Unidos, Tite vê saldo positivo do trabalho realizado nas últimas duas semanas, em que pese ter deixado de lado as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Se por um lado o treinador teve mais tempo para treinar e ajustar o elenco com a chegada de novos jogadores, o Flamengo retorna ao Brasil com a necessidade de vencer no Campeonato Carioca, após dois tropeços com o time B.



"Na vida você não ganha tudo. Na medida que dá oportunidade para garotos jovens, ao lado de Matheuzinho, Thiago (Maia) e Pablo, de participarem, você jogar sem um poderio técnico maior te tira a oportunidade de ter vencido, teoricamente, os jogos. Em contrapartida, nos dá oportunidade de fazer todo trabalho físico intenso, nas relações de trabalhos táticos...", avaliou Tite em entevista à FlaTV.



Com esse pensamento, o treinador admite que a partir de quinta-feira (1 de fevereiro), quando enfrenta já com os titulares o Sampaio Correa, em Belém, o pensamento passa a ser pontuar de olho na classificação final da Taça Guanabara.

Afinal, os dois primeiros colocados têm vantagem de dois resultados iguais nas semifinal do Carioca. Atualmente, o Rubro-Negro está em oitavo lugar, com cinco pontos, mas um jogo a menos (contra o Volta Redonda, que foi adiado).



"(A pré-temporada nos Estados Unidos) traz um componente de benefício e dá responsabilidade de vencer, estar na melhor colocação possível no Carioca, para que tenhamos condição de classificar em vantagem (na semifinal). Esses são os aspectos", completou.



Ao realizar o último treino da pré-temporada, a delegação do Flamengo desembarca no Brasil na terça-feira (30) à noite. E já pretende ir com força máxima contra Sampaio Corrêa e no clássico de domingo com o Vasco, no Maracanã.