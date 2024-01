Pedro tem bom início de temporada pelo Flamengo em 2024 - Reprodução de Instagram /@pedroguilherme

Publicado 29/01/2024 12:21 | Atualizado 29/01/2024 12:23

O início de temporada de 2024 deixa Pedro ainda mais fortalecido na briga particular com Gabigol pela vaga de titular no ataque do Flamengo. Com o gol no 1 a 1 com o Orlando City , o camisa 9s com o time titular e aproveita o tempo em campo para já se isolar como artilheiro do Rubro-Negro.