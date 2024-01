Fabrício Bruno - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 28/01/2024 20:53

Rio - O Flamengo renovou o contrato do zagueiro Fabrício Bruno. O novo vínculo do jogador com o Rubro-Negro passa a ser válido até o fim de 2028. A notícia da extensão foi dada primeiro pelo canal "Paparazzo Rubro-Negro".

Vale mencionar que o antigo contrato de Fabrício Bruno era válido até dezembro de 2025. Com a renovação, o zagueiro teve uma valorização salarial.

Fabrício chegou ao Flamengo em 2022 após uma passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino. No entanto, sofreu uma rara lesão no pé esquerdo e disputou 28 jogos naquela temporada.

Já em 2023, foi titular absoluto. Naquela temporada, o defensor disputou 64 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

Com o manto, Fabrício Bruno soma 93 jogos oficiais, cinco gols e três assistências. Além disso, foi campeão com o Rubro-Negro da Libertadores e da Copa do Brasil.