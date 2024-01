Matias Viña em treino do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/01/2024 13:55

Rio - Matias Viña realizou seu primeiro treino no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira (29). O novo lateral do Flamengo, que se apresentou durante a pré-temporada nos Estados Unidos, voltou ao Brasil antes do elenco para resolver detalhes de sua mudança e já foi ao Centro de Treinamento.

Viña chegou a treinar com a comissão técnica do Flamengo nos Estados Unids, mas separado do restante do elenco. Ele está em fase de transição por conta de uma lesão no joelho direito em seu último jogo pelo Sassuolo, da Itália, no dia 11 de dezembro. Ele já deve estar à disposição de Tite nos próximos dias.

O elenco do Flamengo chega ao Brasil na próxima quarta-feira (31). A delegação seguirá de Orlando direto para Belém, onde o Rubro-Negro enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30 (de Brasília) no Mangueirão, pelo Campeonato Carioca.