Partida será disputada no Estádio Batistão, em Aracaju - Divulgação

Partida será disputada no Estádio Batistão, em AracajuDivulgação

Publicado 29/01/2024 14:30

Rio - O Flamengo disputará mais uma partida do Campeonato Carioca longe do Rio de Janeiro. A Ferj oficializou, nesta segunda-feira (29), que o duelo entre o Rubro-Negro e o Bangu, válido pela oitava rodada da competição, será no Estádio Batistão, em Aracaju.

A partida acontecerá no dia 15 de fevereiro, às 21h30. O Bangu, adversário do Flamengo na ocasião, preferia que o jogo acontecesse em Cariacica, no Espírito Santo. O clube, inclusive, chegou a reservar a data, mas o planejamento foi alterado, já que a decisão final estava nas mãos do Rubro-Negro.

O confronto com o Bangu será o quinto do Flamengo fora do Rio de Janeiro. Os jogadores já passaram por Manaus, João Pessoa, Natal e, na quarta-feira (31), jogará em Belém, contra o Sampaio Corrêa, às 21h30.



No momento, o Flamengo é o oitavo colocado da Taça Guanabara, com cinco pontos, mas tem um jogo disputado a menos. O líder é o Fluminense, com dez.