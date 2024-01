Gabigol não corre risco de suspensão preventiva e pode jogar pelo Flamengo até julgamento - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol não corre risco de suspensão preventiva e pode jogar pelo Flamengo até julgamentoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/01/2024 19:37

Entretanto, há confiança em um desfecho positivo no julgamento, que ainda não tem data para acontecer. De acordo com o site 'ge', a defesa de Gabigol conta com imagens de câmeras do CT no dia em que os oficias estiveram no local para realizar o exame surpresa.



Entenda o caso



Gabigol responde por infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.



Ele é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao Ninho do Urubu, às 8h40 de 8 de abril. À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável.



Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.