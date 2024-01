Gabigol foi denunciado pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem no dia 21 de dezembro - André Fabiano / Estadão Conteúdo

Publicado 11/01/2024 10:32 | Atualizado 11/01/2024 10:36

Rio - O atacante Gabigol, do Flamengo , contratou o advogado Bichara Neto, que defendeu Paolo Guerrero na suspensão por doping nos tribunais da Fifa, em 2017, para ajudá-lo na denúncia de tentativa de fraude em exame de controle, em abril de 2023. As informações são do 'ge'.

O camisa 10 foi denunciado pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem no dia 21 de dezembro , por tentar fraudar um exame de controle de doping. O caso ocorreu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. A defesa ainda avalia se utilizará o prazo extenso entre o fato e a denúncia a favor de Gabigol.

Os representantes de defesa terão cinco dias para recorrer a partir da citação de Gabriel Barbosa, o que deve ocorrer no retorno do recesso do tribunal, que é vinculado ao Ministério do Esporte. Em seguida, será indicado relator para o caso e, depois, o julgamento será marcado no TJD-AD. O atacante do Flamengo não corre risco de suspensão preventiva.

Entenda o caso

Gabigol irá responder por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

Ele é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao Ninho do Urubu, às 8h40 de 8 de abril. À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h.