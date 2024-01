Tite - Gilvan de Souza / Flamengo

TiteGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/01/2024 18:42

Rio - Os amistosos do Flamengo durante a pré-temporada nos Estados Unidos serão transmitidos pela Band. De acordo com a "Folha de São Paulo", a emissora já disponibilizou um pacote comercial em busca de empresas para patrocinarem o evento.

Enquanto estiver em solo norte-americano, o Flamengo realizará dois amistosos. O primeiro será contra o Philadelphia Union, no dia 21, e o segundo contra o Orlando City, no dia 27.

Com o acordo, a Band será a emissora responsável por mostrar os jogos do Flamengo neste início de ano. Além dos amistosos, a emissora possui acordo para exibir os jogos do Rubro-Negro no Campeonato Carioca.