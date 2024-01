David Luiz renovou por mais uma temporada com o Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

David Luiz renovou por mais uma temporada com o FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/01/2024 10:00 | Atualizado 11/01/2024 10:10

Rio - O zagueiro David Luiz, de 36 anos, irá permanecer mais uma temporada no Flamengo. Com a renovação garantida por metas, o veterano acabou ampliando seu contrato até o fim de 2024. Porém, a tendência é que o ex-defensor da seleção brasileira tenha menos oportunidades neste ano.

Na temporada passada, David Luiz ficou como opção a Léo Pereira e Fabrício Bruno na maior parte do tempo. Neste ano, o Flamengo prioriza a contratação de um zagueiro e com isso, o veterano deve ter menos oportunidades de entrar em campo.

David chegou ao Flamengo no meio de 2021 e foi titular nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil no ano seguinte. Na última temporada, o zagueiro entrou em campo em 39 partidas e fez um gol pelo clube carioca.