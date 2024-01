Thiago Maia pode deixar o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 11/01/2024 14:35

Rio - O Internacional segue interessado na contratação do volante Thiago Maia, do Flamengo. De acordo com o portal "UOL", o clube gaúcho está em busca de um acordo com o camisa 8 antes de fazer qualquer proposta ao Rubro-Negro.

Neste momento, o principal entrave para a transferência de Thiago Maia é salarial. As conversas evoluíram bem ao longo da semana, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. O Colorado quer deixar tudo alinhado com o volante para somente depois conversar com o Flamengo.

Além do Inter, o Corinthians também demonstrou interesse na contratação de Thiago recentemente. No entanto, as conversas com o time paulista não avançaram.

Thiago Maia terminou o ano de 2023 na reserva do Flamengo, mas foi bastante utilizado pelo técnico Tite. O contrato do jogador com o Rubro-Negro vai até o fim de 2026.