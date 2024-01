Léo Ortiz - Ari Ferreira/Red Bull Bragantin

Publicado 10/01/2024 21:57

Bragança Paulista - Léo Ortiz tem treinado separadamente no Red Bull Bragantino desde a reapresentação do grupo, na última segunda-feira, 8. Está definido, em comum acordo, que o zagueiro só voltará aos treinos com os companheiros quando seu futuro estiver definido. Vale lembrar que o jogador é alvo do Flamengo nesta janela de transferências. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

O Red Bull Bragantino aceita negociar Léo Ortiz com clubes do exterior por 6,5 milhões de euros (R$ 34,8 milhões), mas sobe a pedida quando a negociação é com clubes brasileiros. A diretoria do Massa Bruta chegou a pedir entre 10 e 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 65 milhões) ao Rubro-Negro.

O desejo de Léo Ortiz e dos representantes do zagueiro é a transferência para o Flamengo. Eles, inclusive, já deixaram isso claro para o Massa Bruta.

Na última terça-feira, 9, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, destacou que o clube aguarda o desfecho e mantém a esperança pelo acerto.

"O Flamengo entendeu que em cima de uma proposta poderia adquirir o jogador (Léo Ortiz) e fez a proposta. O clube detentor (Bragantino) entendeu que os números são bem superiores. O Flamengo se mantém, por enquanto, no número que iniciou (a negociação). Estamos aguardando a decisão de quem tem que decidir", disse Braz.